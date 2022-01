Rata de infectare cu coronavirus din Cluj creste cu un caz la mie in doua zile, e cea mai mare din Romania

Crestere considerabila a ratei de infectare cu coronavirus in Cluj in ultimele 24 de ore in conditiile in care judetul avea deja cea mai ridicata rata de infectie din tara.Azi incidenta ajunge, in Cluj, la 4,46 cazuri la mie, in crestere de la 4,04 ieri si 3,44 in urma cu doua zile - deci o crestere cu un caz la mia de locuitori in doar doua zile. Este cea mai ridicata rata de infectare din tara in conditiile in care si numarul cazurilor depistate pana acum in judet, de la debutul pandemiei ... citeste toata stirea