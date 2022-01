Rata de infectare cu coronavirus din Cluj depaseste azi pragul de 20 de cazuri la mia de locuitori, cea mai ridicata din tara si azi.Incidenta infectiei cu coronavirus ajunge azi in Cluj la 20,31 cazuri la mia de locuitori, in crestere de la 18,93 ieri. Este cea mai ridicata din tara, la mare distanta de orice alt judet exceptand judetul Timis, unde incidenta ajunge azi la 19,59 cazuri la mie. A treia cea mai ridicata incidenta se inregistreaza azi in Bucuresti, 16,07 cazuri la mie. Spre ... citeste toata stirea