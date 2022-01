Rata de infectare cu coronavirus, in crestere continua, ajunge azi la peste 26 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca, creste cu o mie de cazuri in 2 zile

Rata de infectare cu coronavirus, in crestere continua, ajunge azi la peste 26 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi rata de infectare din Cluj-Napoca ajunge la 26,25 de cazuri la mia de locuitori, adica peste 8.800 de cazuri active, mai exact 8.835 persoane s-au infectat cu coronavirus in ultimele doua saptamani. Spre comparatie in urma cu doua zile in oras erau inregistrate 7.785 de cazuri ... citeste toata stirea