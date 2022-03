Municipiul Cluj-Napoca are azi o rata de infectare de 8.74 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. In ultimele 14 zile, in Cluj au fost depistate 2937 de cazuri noi de coronavirus.La nivelul judetului, incidenta este de 5.54 cazuri la mia de locuitori in ultimele saptamani.In judetul Cluj sunt opt unitati ... citeste toata stirea