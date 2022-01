Rata de infectare din Cluj se apropie de 17 cazuri la mia de locuitori azi, de departe cea mai ridicata din tara, dubla fata de media nationala si azi.Incidenta din judet ajunge azi la 16,96 cazuri la mie, dubla fata de media nationala, care azi ajunge la 8,81 cazuri la mie. E cea mai ridicata din tara in conditiile in care aproape intreaga tara se afla in scenariul rosu de functionare, a doua cea mai ridicata fiind inregistrata in Timis, 15,84 cazuri la mie, urmat la mare distanta de Ilfov - ... citeste toata stirea