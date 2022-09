Rata de promovabilitate la Bacalaureat, in sesiunea august, este 35,4%

Rata finala de promovare a examenului national de Bacalaureat in sesiunea august-septembrie este de 35,4%, in crestere cu aproape 3% fata de rezultatele initiale si cu 2,5% comparativ cu sesiunea de toamna a anului trecut, a anuntat sambata ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu."Astazi se afiseaza rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2022 - sesiunea august-septembrie. Rata finala de promovare, inregistrata in sesiunea august - septembrie a examenului national de Bacalaureat 2022 (dupa ... citeste toata stirea