Rata incidentei COVID-19 a urcat la 14,19. Sunt 370 de pacienti internati in spitalele din Cluj

Rata incidentei COVID-19 pe judetul Cluj a crescut la 14,19. In ultimele 24 de ore, inca 893 persoane au fost confirmate Covid-19 din judetul Cluj, arata datele oficiale. In Cluj sunt internati 370 de pacienti cu COVID-19.Numarul total de teste a ajuns la 3.197, din care 391 diagnostic grupe de risc, 244 teste efectuate la cerere si 2.562 teste rapide. Pana in acest moment s-au realizat 966.263 de teste, la nivelul judetului Cluj;In acest moment sunt internati 370 pacienti si 48 persoane ... citeste toata stirea