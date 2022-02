Rata infectiei cu coronavirus a ajuns azi, la Cluj, la aproape 27 de cazuri la mie, un nou record, 12.000 de cazuri noi intr-o saptamana

Rata infectiei cu coronavirus a ajuns azi, la Cluj, la aproape 27 de cazuri la mie, un nou record si a doua cea mai ridicata din tara, la mica distanta de cea inregistrata in Timis.In Cluj incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi la 26,97 cazuri la mia de locuitori, a doua cea mai ridicata din tara si considerabil peste media nationala. Cea mai ridicata incidenta e in Timis astazi, 27,43 cazuri la mie, in vreme ce a treia cea mai ridicata e in Bucuresti, 26,42 cazuri la mia de locuitori. ... citeste toata stirea