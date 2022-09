Rata inflatiei a ajuns la 15,3%, in luna august. Cele mai mari scumpiri: gaze (70%), cartofi (54%) si ulei (50%)

Cresterea preturilor vine in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 15,98%, marfurile alimentare cu 18,22%, iar serviciile cu 8,26%, fata de august 2021.De la luna la luna, scumpirile si-au mai redus avansul. Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 au crescut cu 0,6%, dupa ce in iulie comparativ cu iunie au crescut cu 0,9%."Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%. Rata medie a modificarii ... citeste toata stirea