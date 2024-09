Rata inflatiei scade, insa preturile cresc necontenit! Ce alimente si servicii s-au scumpit considerabil

Rata inflatiei a scazut la 5,1% in luna august, de la 5,4 cat era in iulie.In comparatie cu august 2023, serviciile au crescut cu 8,6%, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,35%, in timp ce la marfurile alimentare cresterea a fost de 4,25%, potrivit datelor INS.Daca vorbim de alimente, cele mai mari cresteri de pret in ultimele 12 luni au fost la au fost la cartofi (18%), la legume si conserve de legume (14,1%), conserve din fructe (9,5%) vin si bere (7,4%-7,9%), zahar, produse zaharoase ... citește toată știrea