Raurile din Cluj sunt din nou poluate! Este a doua oara anul acesta cand apele arata asa

Autoritatile dinCluj-Napoca par ca nu au niciun interes fata de raurile orasului, ori chiarasta reiese din cele mai recente imagini cu punctul in care Paraul Calvaria sevarsa in Canalul Morii. Pentru a fi exacti, articolul se refera la lichidul de culoare albastruie si nu la gunoaiele care stau neatinse in apa.Activistii de mediude la Verde pe Canalul Morii au atras atentia la poluarea care a ajuns sa intrein Canalul Morii din Paraul Calvaria, publicand astazi o poza cu starea ... citește toată știrea