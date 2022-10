Razboiul chiftelelor la Cluj: Un restaurnat din Cluj-Napoca, nemultumit ca o firma din Iasi "i-a furat numele"

Chiftelele de vita au devenit obiect de disputa intre o firma din Cluj-Napoca si una din Iasi. Clujenii au cerut iesenilor sa-si schimbe numele unui produs, pe motiv ca i-ar face concurenta neloiala.O firma inregistrata in 2017 in Bistrita, si-a deschis in 2018 in Cluj-Napoca un local intitulat "Meat Up", avand un meniu bazat in principal pe burgeri. In 2019, firma clujeana a inregistrat denumirea "Meat Up" drept marca nationala pentru servicii de furnizare de alimente si bauturi, si cazare ... citeste toata stirea