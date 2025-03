Razie cu politisti si jandarmi pe strazile din Cluj! Au intervenit si cei de la imigrari. S-au impartit amenzi de aproape 20.000 de lei - FOTO

Politistii rutieri au desfasurat o razie de amploare pe strazile judetului Cluj! Concret, in data de 12 martie, in intervalul orar 11.00 - 14.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, sprijiniti de politisti din cadrul Serviciului Rutier, au desfasurat o actiune cu efective marite, in sistem integrat, pe raza municipiului Campia Turzii, pentru mentinerea ordinii si linistii publice si prevenirea si combaterea faptelor antisociale si a infractiunilor la regimul rutier. ... citește toată știrea