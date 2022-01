Razie de amploare ieri in Someseni, in Cluj-Napoca, sute de persoane au fost legitimate, cu "mascati" si politisti de la toate sectiile

Razie de amploare ieri in Someseni, in Cluj-Napoca, sute de persoane au fost legitimate.Actiune cu efective marite ieri in Someseni, politistii au descins de la toate sectiile din oras, sprijiniti de "mascatii" de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, jandarmi si politisti locali, intr-o actiune de amploare pe raza cartierului Someseni. Au fost angrenati politisti din cadrul Sectiilor 1-7 Politie Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale, Biroul Rutier, Biroul de Politie ... citeste toata stirea