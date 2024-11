Razie de amploare la Cluj! Peste 100 de politisti au iesit pe strazi. A "plouat" cu amenzi

Peste 100 de politisti rutieri din Cluj au iesit pe strazi in cadrul unei actiuni de tip BLITZ pentru combaterea vitezei excesive.Concret, in perioada 18-24 noiembrie, 103 politisti rutieri din cadrul IPJ Cluj au participat la actiune fiind utilizate zilnic, in medie, 7 aparate radar.Politistii au aplicat sute de amenzi pentru viteza, incalcarea normelor rutiere si lipsa centurii de siguranta.,,In urma activitatilor desfasurate, politistii au legitimat 656 de persoane si au verificat peste ... citește toată știrea