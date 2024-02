Razie de amploare pe strada Piezisa! Doi tineri au fost prinsi in baie in timp ce consumau

O razie de amploare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la cluburile de pe strada Piezisa, ultimul bastion al petrecerilor din Cluj-Napoca.In cursul noptii de 24 februarie a.c., in intervalul orar 00.00 - 04.00, la nivelul Politiei municipiului Cluj-Napoca s-a organizat o actiune pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, verificarea modului de respectare a legislatiei in domeniul comertului, a pazei bunurilor de catre societatile comerciale, precum si pentru ... citește toată știrea