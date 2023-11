Politistii Sectiei 3 din Cluj-Napoca au desfasurat marti, 7 noiembrie, in intervalul orar 09:00-11:00, actiuni de verificare in barurile, salile de jocuri, cafenelele si restaurantele aflate in proximitatea scolilor.Actiunile au fost derulate in cartierul Gheorgheni, pe linia combaterii traficului si consumului de droguri in unitatile de invatamant, a absenteismului scolar si a infractionalitatii, respectiv faptelor antisociale care pot fi inregistrate in proximitatea acestora.Politistii au ... citeste toata stirea