Razie in cafenelele si barurile din Cluj! Politistii au prins zeci de elevi chiulangii in doar doua ore

Zeci de elevi din Cluj su fost prinsi in localurile din oras atunci cand trebuiau sa fie la scoala.Politistii Sectiei 3 din Cluj-Napoca au desfasurat joi 23 mai, in intervalul orar 09:00-11:00, actiuni de verificare in barurile, salile de jocuri, cafenelele si restaurantele aflate in proximitatea scolilor.Politistii au au verificat 12 unitati comerciale, 4 sali de jocuri de noroc si au legitimat 32 de persoaneIn urma controalelor, ... citește toată știrea