Razie in "cascada" pe cel mai tranzitat drum din Cluj. Nu a scapat nimeni - FOTO

O razie rutiera in "cascada" a fost realizata de politistii clujeni miercuri, 28 februarie, in intervalul orar 07.00-14.00, pe DN1-E60, pe tronsonul de drum Turda - Cluj-Napoca - Huedin - Bucea, in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente identificate in urma analizei.In acest sens, activitatea a fost sustinuta cu sprijinul efectivelor de politie rutiera din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Politiei municipiului Turda, Politiei Orasului Huedin, in ... citește toată știrea