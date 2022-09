Razie in Dej, politistii au dat amenzi de mii de euro in cateva ore.Ieri politistii din Dej au facut razie in municipiu si comunele arondate, de la ora 6.30 dimineata la ora 13 dupa-masa au dat peste o suta de amenzi, de aproape cinci mii de euro.Mai exact au fost legitimate 197 de persoane, verificate 144 de autovehicule, politistii aplicand un numar de 124 de sanctiuni contraventionale, dintre care 104 la regimul rutier, toate in valoare de peste 24.000 de lei, conform Inspectoratului ... citeste toata stirea