Razie la Dej, sute de persoane legitimate, zeci de amenzi date, de mii de euro.S-a intamplat in 13 iunie in zona Dejului, zi cu ghinion pentru nu mai putin de 90 de persoane, care au primit amenzi de mii de euro, dintre care 60 pentru nerespectarea legislatiei rutiere.Politistii din Dej au desfasurat in 13 iunie o actiune cu efective marite pe raza municipiului si in zona rurala aflata in competenta, urmarindu-se asigurarea climatului de ordine publica, combaterea faptelor antisociale ... citeste toata stirea