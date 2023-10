Politistii clujeni au facut o razie in Hasdeu si pe strada Piezisa in primul weekend de la venirea studentilor.In 6 octombrie 2023, in intervalul orar 00.00-03.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca, in colaborare cu Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, ISU Cluj, Serviciul pentru Imigrari Cluj si Politia Locala Cluj-Napoca au actionat, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat optim de siguranta publica, in vederea potolirii celor pusi pe scandal.Politistii ... citeste toata stirea