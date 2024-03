Razie rutiera pe Autostrada Transilvania! Vitezomanii au fost pusi la respect si amendati

Politistii din cadrul Biroului Politie Autostrada A3 Turda-Bors au organizat in perioada 8-10 martie o razie pe Autostrada Transilvania.Oamenii legii au actionat pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta limitele legale de viteza si a celor aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive.Astfel, politistii au constatat si aplicat 133 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 86.000 de lei, dintre care cele mai multe pentru incalcarea regimului ... citește toată știrea