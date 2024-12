Razii de amploare la comerciantii de articole pirotehnice din Cluj! S-au gasit aproape 200 de kilograme de artificii ilegale - FOTO/VIDEO

Politistii din Cluj au intensificat controalele pentru a preveni vanzarea ilegala de articole pirotehnice in perioada sarbatorilor de iarna. Actiunile fac parte din planul "Pirotehnic 2024-2025" si au ca scop protejarea oamenilor si respectarea legii privind materialele explozive.Pe 30 decembrie 2024, politistii au verificat 15 firme autorizate din Cluj-Napoca si Floresti. In timpul actiunii, in Piata Marasti, au gasit un tanar de 22 de ani care vindea 20 de kilograme de artificii, in valoare ... citește toată știrea