Realitatea cruda a copiilor din Cluj-Napoca: Micutii stau la coada ca sa se dea in leaganele dintr-un parc din Gheorgheni

Capacitatea parcurilor de joaca din municipiul Cluj-Napoca pare a fi depasita. O mamica sustine ca, intr-un parc de pe Aleea Salnic din Gheorgheni, copiii sunt nevoiti sa stea la cozi interminabile ca sa se dea in leagane.Parcul, desi este mare si atractiv, are un deficit considerabil de echipamente de joaca, in special de leagane. Prin urmare, cei mici trebuie sa-si stapaneasca entuziasmul si sa se inarmeze cu rabdare daca vor sa se dea in ... citește toată știrea