Recensamant 2022: De astazi incepe recenzarea pe teren a populatiei. Cei care refuza, risca amenzi de pana la 3000 de lei

Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie - 27 mai 2022 incepe marti. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, informeaza Institutul National de Statistica (INS).Etapa de recenzare pe teren se va desfasura in perioada 31 mai - 17 iulie. In aceasta etapa, colectarea datelor de recensamant se va realiza prin interviu fata-in-fata, numai cu ... citeste toata stirea