Recensamant 2022. Perioada de autorecenzare se prelungeste

Procedura de autorecenzare ar fi trebuit sa se incheie duminica, 15 mai, urmand ulterior sa inceapa recensamantul clasic, din casa in casa. Insa, autoritatile au decis sa prelungeasca perioada de autorecenzarea pana in data de 27 mai, tinand cont de faptul ca interesul pentru autorecenzare a crescut foarte mult, iar numarul formularelor completate zilnic s-a marit de patru ori.S-a ajuns la aproximativ 450 de mii de chestionare intr-o singura zi. Asta, in conditiile in care, in urma cu ... citeste toata stirea