Recensamant 2022: Vezi unde sunt punctele fixe de recenzare din Cluj-Napoca. Cat trebuie sa platesti daca refuzi recenzarea

Colectarea datelor pentru recensamantul populatiei s-a prelungit pana pe 24 iulie. In Cluj-Napoca au fost deschise opt puncte de recenzare fixe, unde clujenii pot merge sa completeze formularul, ajutati de un recenzor, asta in cazul in care nu vor sa primesca recenzorul in interiorul casei.Clujenii se pot recenza pana pe data de 24 iulie, fiind deschise opt puncte de recenzare in urmatoarele locuri: Directia Judeteana de Statistica Cluj - Strada Brassai Samuel, orar 08:00 - 18:00;Clubul ... citeste toata stirea