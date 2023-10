Conform datelor recensamantului legate de mobilitatea populatiei, prezentate la finalul lunii septembrie, 457 de mii de romani au anuntat ca au resedinta temporar in alta tara, informeaza G4Media.Dintre acestia, cei mai multi, 24% (111 mii) sunt plecati in Italia. Peste 60 de mii de persoane au anuntat ca sunt in peninsula intre 9 si 11 luni, in timp ce doar 2.400 de persoane sustin ca plecarea lor este pentru una, doua luni.Urmeaza apoi, ca tara de destinatie, Germania (89 de mii), Regatul ... citeste toata stirea