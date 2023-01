Recensamant: Populatia din Cluj-Napoca a scazut, iar in Floresti a crescut de 2,3 ori fata de 2011

Cluj-Napoca a pierdut oameni fata de Recensamantul din 2011, in timp ce Florestiul si-a dublat populatia.In anul 2022, s-a realizat la nivel national un nou recensamant (n.red. ar fi trebuit sa se faca in 2021, dar din cauza pandemiei lucrurile au fost amanate), iar la unul dintre puncte s-a verificat migratia populatiei.Localitatile mici din jurul marilor orase au atras extrem de multa populatie noua, atrasa de locuintele mai ieftine. Oamenii au continuat sa lucreze in orase, dar s-au mutat ... citeste toata stirea