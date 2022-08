RECENSAMANT ROMANIA 2022: Sau recenzat peste 93% dintre locuitorii judetului Cluj

Pe 31 iulie 2022, a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie - 27 mai 2022, cat si prin colectarea datelor la punctele de recenzare fixa.Potrivit Directiei Judetene de Statistica (DJS) Cluj, pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, in judetul Cluj s-au inregistrat in total 662.098 persoane, reprezentand 93,2% din ... citeste toata stirea