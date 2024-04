Recenzia unui clujean despre Bucuresti: "M-am intors in traficul si in cultura clujeana dupa Bucuresti si ma simt ciudat. Parca sunt pe alta planeta"

Un clujean plecat intr-o vizita mai lunga la Bucuresti a scris o recenzie despre orasul de pe Dambovita, unde se da ora exacta in Romania. Ei bine, orasul acela haotic, cu trafic infernal, cu oameni nesimtiti care vor sa ia si pielea de pe tine, cu aglomeratie si fara bun simt s-a mutat la Cluj-Napoca, iar la Bucuresti oamenii s-au schimbat.Clujul s-a dezvoltat, dar e intr-o bula, cu PR -ul facut de primar, cu festivalurile, pana cand am ajuns ca Bucurestiul cel hulit din anii 2000. Acum, in ... citește toată știrea