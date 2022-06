Recenzorii sunt disperati, romanii nu vor sa le deschida usa. De ce le este frica oamenilor

Autoritatile fac un apel catre romani sa le deschida usa celor care fac recensamantul. Sunt mult prea putini recenzori in toata tara si se lovesc si de reticenta oamenilor.Pentru a acoperi lipsa de personal, o parte dintre angajatii Institutului National de Statistica vor merge pe teren, in aceasta saptamana. "Chiar blocul din dreapta noastra, aici am fost chiar de 3 ori. Prima data a fost un procent mai mare, dar a doua oara si a treia oara mai putin", declara Alina Chelaru, recenzor.Femeia ... citeste toata stirea