,,Reciclatorii" din Cluj au devenit agresivi! Fetita unei clujence, agresata de cei care strang sticle, intr-un parc: ,,Au tras copilul din leagan"

O clujeanca care locuieste in Manastur sustine ca parcul din apropierea casei sale a fost luat cu asalt de ,,reciclatorii'' din Cluj.Aceasta spune ca cei care strang sticle vin zilnic prin parcuri in cautare de PET-uri, avand de multe ori un comportament nepotrivit.Mai grav e ca femeia mentioneaza ca acestia au inceput sa devina agresivi. Clujeanca povesteste cum fetita sa a fost agresata de o astfel de persoana, in timp ce se afla in parc cu bunica.,,Am un copil de 2 ani cu care mergem ... citește toată știrea