Recital cameral caritabil, cu intrare libera, in sala Reduta a Muzeului Etnografic, unde in urma cu 150 de ani sustineau concerte Franz Liszt, Johann Strauss fiul sau Johannes Brahms.Recitalul cameral din sala Reduta are loc joi 29 februarie, la ora 18.30 si va fi sustinut de Bogdan Jeler la flaut, Mihaela Damian la percutie si Daniela Petran la pian. Programul va cuprinde lucrari din repertoriul Piazzolla, Saint-Saens, Debussy, Rhene-Baton, Arnold, Bach si Mark Glentworth.Bogdan Jeler este ... citește toată știrea