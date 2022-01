Recomandari de la ISU Cluj pentru clujenii care pleaca in minivacanta din 24 ianuarie. Cum sa eviti incendiile si accidentele

Pe 24 ianuarie sarbatorim Ziua Unirii Principatelor Romane, aceasta zi este declarata zi libera la nivel national. Asadar, romanii vor beneficia de o minivacanta de trei zile, la sfarsitul saptamanii curente. Daca luati in calcul sa va petreceti timpul la munte, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj va recomanda sa fiti preventivi. Multe tragedii se intampla cand oamenii pleaca de acasa, in perioada sezonului rece.Cauzele incendiilor la locuinte in perioada sezonului receIn perioada ... citeste toata stirea