Recomandarile Ministerului Sanatatii privind igiena in scoli, in contextul pandemiei COVID si al apropierii sezonului gripal

Ministerul Sanatatii a transmis o serie de recomandari privind igiena in unitatile de invatamant, in contextul pandemiei cu SARS-COV-2 si al apropierii sezonului gripal, printre acestea fiind purtarea mastii in spatiile inchise aglomerate si realizarea, la prima ora de curs, zilnic, de catre cadrele didactice, a unei inspectii vizuale a elevilor prezenti in clasa cu scopul identificarii unui eventual elev bolnav, transmite Agerpres.Potrivit Ministerului Sanatatii, virozele respiratorii sunt ... citeste toata stirea