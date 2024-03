Record de amenzi pe drumurile din Cluj, aproape o mie doar in 5 zile, dintre care jumatate pentru incalcarea vitezei, 123 de soferi au ramas pietoni

Record de amenzi pe drumurile din Cluj, aproape o mie doar in 5 zile, dintre care jumatate pentru incalcarea vitezei maxime legale - plus peste o suta de permise retinute.E vorba mai exact de 940 de amenzi aplicate de politisti ca urmare a nerespectarii normelor rutiere si 123 de permise de conducere retinute intre 28 februarie si 3 martie, adica ieri. Controalele au condus la depistarea 17 infractiuni la regimul rutier, zece dintre acestea privind conducerea vehiculelor sub influenta ... citește toată știrea