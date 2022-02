Record de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj de ieri pana azi, peste 1.700 de cazuri noi

Record de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj, si astazi sunt cele mai multe din tara exceptand numarul celor inregistrate in Capitala, in conditiile in care in Cluj au fost identificate pana acum cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus din intreaga tara exceptand Bucurestiul, in acesti aproape doi ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus.Astfel, in Cluj au fost identificate de ieri pana azi un numar de 1.732 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe ... citeste toata stirea