Record de infectari cu coronavirus pentru ultimele luni la Cluj, peste 700 de cazuri noi in ultima zi

Numarul de cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in Cluj zilnic e in crestere continua, azi a fost atins un nou prag de peste sapte sute de cazuri noi, pentru prima data in ultimele luni. Si azi numarul cazurilor depistate in Cluj e printre cele mai mari din tara, e depasit doar de Bucuresti si la mica distanta de Timis.In Cluj au fost descoperite in ultimele 42 de ore un numar de 712 cazuri noi de infectie cu coronavirus, dupa cum arata datele Grupului de Comunicare Strategica ... citeste toata stirea