Record de interventii pentru salvamontistii din Cluj doar in ultimele 24 de ore, 11 cazuri, cat in Sinaia.In total in ultimele 24 de ore numarul interventiilor salvamontistilor a ajuns la 128 solicitari, dintre care cele mai multe in Brasov - 22, Lupeni - 15, Sinaia si Cluj - cate 11, urmate de Prahova cu opt si Muntele Mic cu 7. In urma interventiilor salvamontistilor, au fost salvate ... citește toată știrea