RECORD de mame minore in Romania. 8 din 10 mame, cu varsta sub 18 ani, nu mai merg la scoala

Mai mult de 8 din 10 mame si gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la scoala, iar 4 din 10 gravide si mame minore nu acceseaza alte servicii medicale, cu exceptia medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit unei analize realizata de Organizatia Salvati Copiii.In anul 2021, potrivit datelor semi-definitive INS, 687 de nasteri au provenit de la mame cu varsta sub 15 ani; astfel, 45% din nasterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeana provin ... citeste toata stirea