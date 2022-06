Record de spectatori la TIFF. Pana la editia din 2023, filmele din cadrul festivalului vor fi proiectate in mai multe orase din tara

Cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Film Transilvania care s-a incheiat in 26 iunie a marcat un nou record in istoria evenimentului, 130.000 de participantia la editia din 2022, atat la evenimentele "cu bilet" cat si la cele cu acces gratuit. Cele 200 de filme sosite din 55 de tari au adus in fata ecranelor de cinema un numar de 102.000 de platitori de bilete, cu 8% mai mult fata de 2019, anul in care se stabilise recordul anterior, anunta organizatorii. Evenimentele cu acces ... citeste toata stirea