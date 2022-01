Record dupa record a ratei de infectare cu coronavirus, in Cluj-Napoca, azi incidenta ajunge la 22,1 la mie

Record dupa record a ratei de infectare cu coronavirus, in Cluj-Napoca, azi incidenta ajunge la 22,1 cazuri la mia de locuitori, de la 21,45 ieri.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca in Cluj-Napoca sunt active azi nu mai putin de 7.400 de cazuri de infectie, adica depistate in ultimele doua saptamani, mai exact 7.437, de la 7.200 ieri. In total in judet sunt active azi nu mai putin de 12.800 cazuri de infectie, iar rata de infectare, cea mai ridicata din tara iar aceasta de ... citeste toata stirea