Record national de scufundare al scafandrilor din cadrul Salvamont Cluj intr-o pestera inundata: - 129 metri - FOTO

O echipa de scafandri din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj a stabilit un nou record national de scufundare in pestera inundata, atingand cota de - 129 metri adancime, in Izbucul Ibzandis din Muntii Padurea Craiului, judetul Bihor. Izbucul este considerat unul emblematic in speologia din Romania: aici se realizeaza explorari de mai bine de jumatate de secol.Echipa formata din trei scafandri (Cristian Irimies si Flaviu Pop - echipa de varf si Ciprian Man - sprijin) a ... citește toată știrea