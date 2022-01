RECORD TRIST! Incidenta COVID pe Cluj-Napoca, la cel mai ridicat nivel din ultimii 2 ani de pandemie

Incidenta cazurilor de COVID-19 in Cluj-Napoca a ajuns la 21,45 de cazuri la mia de locuitori. In alte localitati cresterea este chiar si mai mare.In Cluj-napoca sunt 7.222 cazuri active, la o populatie de 336.653 de persoane.In Dej incidenta a ajuns la 25.35 cazuri la mia de locuitori, cu 967 de cazuri active la 38150 de oameni, cat e populatia orasului.In Feleacu sunt 22.27 cazuri la mia de locuitori, iar in Floresti sunt 21.39 cazuri de Covid la ... citeste toata stirea