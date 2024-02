Recordul istoric de caldura in judetul Cluj pentru luna februarie a fost depasit

A fost vreme de mijloc de primavara la sfarsit de februarie. Temperaturile au crescut mult in centrul si vestul Transilvaniei, pe fondul unei circulatii de aer cald dinspre sud-est, iar in judetul Cluj s-a depasit recordul de caldura pentru luna februarie.Potrivit datelor de la ANM, in conditii de cer mai mult senin, marti la ora 17 au fost 19,8 grade la Dej. Valoarea inregistrata reprezinta un record al maximei istorice inregistrate in judetul Cluj pentru luna februarie. Recordul anterior de ... citește toată știrea