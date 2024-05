Rectorul UBB Cluj: "20% dintre tinerii romani nici nu invata, nici nu muncesc/Vor sa fie milionari peste noapte"

Potrivit datelor furnizate de Institutul European de Statistica, Eurostat, Romania se afla in fruntea Uniunii Europene in ceea ce priveste numarul de tineri care nu sunt angajati sau inscrisi intr-un program de invatamant. Conform acestor statistici, in 2022, 19,8% dintre tinerii cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani din Romania nu aveau nicio ocupatie. Aceasta proportie este aproape dubla fata de media europeana, care se situeaza la 11,7%.Daniel David, rectorul Universitatii Babes Bolyai ... citește toată știrea