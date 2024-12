Rectorul UBB Cluj, Daniel David, ar fi una dintre propunerile lui Ilie Bolojan pentru conducerea Ministerului Educatiei, in viitorul Guvern

Rectorul Daniel David este una dintre propunerile de ministru al Educatiei cu care presedintele PNL Ilie Bolojan intra in discutiile cu conducerea partidului, dupa ce liberalii au aprobat coalitie guvernamentala cu PSD si UDMR, potrivit surselor Edupedu.ro.Potrivit surselor Edupedu.ro, presedintele Iohannis sustine ca portofoliul sa fie condus in continuare de fosta sa consiliera prezidentiala Ligia Deca, cea care i-a transformat in legi ale educatiei proiectul prezidential "Romania educata", ... citește toată știrea