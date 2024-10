Rectorul UBB Cluj, Daniel David, mesaj ferm inainte de alegerile prezidentiale: "N-ai cum sa ai incredere in politica si in politicieni"

Rectorul Universitatii Babes-Bolyai (UBB) Cluj, Daniel David, a facut "portretul" presedintelui de care Romania are nevoie.Profesorul a precizat ca tara noastra are nevoie de un om de stat educat, care nu face politica doar pentru interesele proprii."Romania are nevoie de un presedinte, care este om de stat in primul rand, sau in cel mai rau caz, un presedinte - om de partid. Trebuie sa avem grija sa nu alegem un presedinte care este un om care doar face politica pentru interesele proprii. ... citește toată știrea